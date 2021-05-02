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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بديلا عن المكملات .. أغذية غنية بالفيتامينات

صدى البلد

أصبحت المكملات الغذائية من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ويتناولها العديد بهدف مد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات وعناصر غذائية، ولكن في بعض الأحيان تؤثر هذه المكملات بالسلب على صحة الإنسان.


فتحتوي الكثير من الأطعمة على الفيتامينات و العناصر الغذائية التي تمد الجسم بما يحتاجه و تساعد على تقوية المناعة دون الحاجة إلي تناول المكملات.


كشف موقع healthline، عن الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي يمكن أن تساعدك في الحصول على التغذية التي تحتاجها.

 

-الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ


فيتامين أ مادة مغذية تذوب في الدهون، يساعد جسمك على تكوين أسنان وعظام وأنسجة ناعمة وبشرة صحية، يمكن أن يساعدك أيضًا على درء الالتهابات البكتيرية والفيروسية ، ومنع العمى الليلي ، والحفاظ على صحة الشعر والأظافر.
تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (أ) بشكل خاص ما يلي:
جزر
البطاطا الحلوة
القرع الشتوي
الشمام
المشمش
السبانخ واللفت والكرنب
تحتوي بعض التوابل أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ ، بما في ذلك الفلفل الأحمر والفلفل الأحمر والفلفل الحار ومسحوق الفلفل الحار.


الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب


تعتبر الفيتامينات B-6 و B-12 و B-9 ضرورية لوظيفة الأعصاب المناسبة ، وتخليق الحمض النووي ، وتكوين خلايا الدم الحمراء في جسمك،  كما أنها تساعد في الحفاظ على وظائف المخ ، ومنع فقر الدم ، ودعم عملية التمثيل الغذائي.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامينات B-6 و B-12 بشكل خاص ما يلي:

اللحوم والدواجن والأسماك
المأكولات البحرية ، بما في ذلك بلح البحر والمحار
بيض
حليب
تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من B-9 أو حمض الفوليك بشكل خاص الخضار الورقية والدواجن، بعض حبوب الإفطار وعصائر الفاكهة ومنتجات أخرى مدعمة بحمض الفوليك.


الأطعمة التي تحتوي على  فيتامين سي


يُعرف فيتامين سي أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، إنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في حماية صحة خلاياك، يحسن امتصاص الجسم للحديد، كما أنه مهم لتعزيز صحة الأسنان واللثة وتضميد الجروح ومساعدتك على مقاومة العدوى.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج بشكل خاص ما يلي:

بابايا
الحمضيات
فراولة
الفلفل
بروكلي
الخضر الورقية الداكنة ، مثل اللفت ، والخردل ، والسلق

 

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د


فيتامين د هو فيتامين فريد من نوعه،علاوة على امتصاصه من الأطعمة التي تتناولها ، يمكن لجسمك أيضًا تصنيعه من أشعة الشمس، إنه ضروري لصحة العظام وجهاز المناعة ، وكذلك لامتصاص الكالسيوم، وفقًا لمصدر المعهد الوطني للسرطان ، فقد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

على الرغم من أن أشعة الشمس هي إلى حد بعيد أغنى مصدر لفيتامين (د) ، إلا أن الأطعمة التي توفر فيتامين (د) تشمل أيضًا:

بعض المأكولات البحرية مثل السلمون والرنجة والسلمون والمحار
حليب
بيض

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