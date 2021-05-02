سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من ملك السعودية حول العلاقات الثنائية

وصل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، إلى سلطنة عمان في زيارة تستغرق يوما واحدا، واستقبل فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الأمير السعودي.

وفي مستهل اللقاء، سلم "بن فرحان"، رسالة خطية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين عُمان والسعودية انطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأبلغ "فهد آل سعيد"، وزير الخارجية السعودي، نقل تحيات سلطان عُمان لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته الطيبة له.

ومن جانبه أعرب الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء، عن عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة والتعاون البناء الذي يجمع بينهما، موضحاً أهمية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعماً للروابط الأخوية القائمة.

حضر المقابلة، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.