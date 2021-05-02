يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فالنسيا، اليوم، الأحد،على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت 1 بريميوم، بتعليق حفيظ دراجي.

برشلونة ضد فالنسيا:

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على فالنسيا في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام غرناطة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ورفض صدارة الدوري الإسباني، للمرة الأولى هذا الموسم.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - تيناس.

خط الدفاع: جوردي ألبا - أراوخو - فيربو - لينجليت - جيرارد بيكيه- مينجويزا -صامويل أوميتي - ديست - سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش - بويج - بيدري - فرانكي دي يونج - ماتيوس - موريبا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان- ترينكاو.

على الجانب الآخر يطمح فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، لتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق هذا الموسم.

ترتيب برشلونة وفالنسيا:

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة.