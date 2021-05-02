الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى|حسم 3 ألقاب إكلينيكيا.. وصراع شرس على الإسباني والفرنسي

رغم تبقى ما بين 4 أو 5 جولات في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، إلا أنه تأكد بنسبة 99% حسم ألقاب كلا من الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني، بينما الصراع سيستمر على ما يبدو في الإسباني والفرنسي، حتى الأسبوع الأخير.

ويستعرض “ صدى البلد” موقف المنافسة على الدوريات الخمس الكبرى، قبل أسابيع قليلة من نهاية المسابقات الأشهر على مستوى العالم:

1- الدوري الإنجليزي:

يحتاج فريق مانشستر سيتي إلى هزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في مباراة الليلة، أو الفوز بأي مباراة خلال الأربع جولات المتبقية لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

2- الدوري الإيطالي:

في حال خسارة أو تعادل أتلانتا مع ساسولو في مباراة اليوم، يحسم فريق إنتر ميلان الدوري الإيطالي رسميا، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نادي ميلان الوصيف، وأتلانتا صاحب المركز الثالث بـ 68 نقطة.

3- الدوري الألماني:

يحتاج فريق بايرن ميونخ للفوز على بروسيا موشنجلادباخ، في المباراة المقبلة، للتتويج بلقب الدوري الألماني رسميا.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 71 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.

4- الدوري الإسباني:

يبدو أن لقب الدوري الإسباني لن يحسم إلا في الأسبوع الأخير، بسبب شراسة المنافسة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية.

أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويحل ريال مدريد ثانيا برصيد 74 نقطة، ثم برشلونة 71 نقطة “ مباراة أقل”، وإشبيلية 70 نقطة “ مباراة أقل”.

5- الدوري الفرنسي:

عكس كل موسم، فشل باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرا، بسبب النتائج الرائعة التي يقدمها فريق ليل هذا الموسم.

يتصدر ليل جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، ويأتي موناكو في المركز الثالث بـ 71 نقطة.