نصائح عند شراء الفسيخ والرنجة فى شم النسيم .. وخطوات تحضير صحية

يحتفل المصريون غدا الاثنين بيوم شم النسيم الذي يشتهر بتناول الفسيخ والرنجة وبالرغم من الفوائد الصحية للأسماك الدهنية الصنع منها الفسيخ والرنجة إلا أننا كل عام نسمع عن سقوط العديد من الأشخاص بعد تناولهم لهذه الوجبة وإصابتهم بمشاكل صحية خطيرة من بينها التسمم الغذائي.

وللوقاية من هذه المشكلات نقدم لكم نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء الفسيخ والرنجة، وروشتة استشارى تغذية لتناولهما بشكل أكثر صحة وأمان.

نصائح عند شراء الفسيخ والرنجة



- يجب شراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة، ويحذر الانصياع وراء إغراءات الأسعار لدى الباعة المنتشرة بالشارع أو على الرصيف والتي تبيع الأسماك بأسعار بخس.

- عند شراء الفسيخ والرنجة التأكد من امتلاء ظهر السمكة وان به قدر من الصلابة وتتمتع بالرائحة الجيدة.

- وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، وذلك لأن التجميد يقتل كثير من الطفيليات.

-لا بد من التخلص من رأس السمك وجميع أحشاءها.

- اغسلي الفسيخ والرنجة جيدا بالماء الجاري.

- مراجعة تاريخ الإنتاج ومدة صلاحية الفسيخ أو الرنجة وعدم اللعب فى التاريخ المدون.

نصائح تناول الفسيخ والرنجة

- لا بد من وضع الرنجة على النار وشويها جيدًا لأن عملية الشواء تقتل البكتيريا وتمنع انتقال عدوى الأمراض والفيروسات.

- ضعي الأسماك في ليمون وخل وزيت وتركها لمدة ليلة كاملة بحيث ينتشروا فى كل جزء من السمكة سواء كانت فسيخ أو رنجة.

- تناول الفسيخ والرنجة بكميات قليلة للكبار، ومنع الأطفال الذين أعمارهم أقل من 3 سنوات من تناول الفسيخ أو أى أسماك مملحة نهائيا.

- يفضل عدم تناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء والإفطار.

كما نصح الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، بضرورة تناول السلطة الخضراء بجوار هذا الطبق لأن يساعد على تحسين الهضم وزيادة المناعة وتقليل المخاطر الصحية المتوقعة ومن أهم الخضروات التى يجب أن يحتوى عليها هذا الطبق البصل الأخضر والبقدونس.

وأضاف “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن من يعانون من الحموضة ومشاكل الهضم عليهم تناول الفسيخ والرنجة بكميات محدودة وبتناول الأطعمة الصحية للمعدة بجوار هذه الأسماك مثل الزبادى أو سلطة الزبادى .

وأشار “ سعيد ” إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط عليهم واستشارة الطبيب المتابع للحالة قبل تناول هذا الطعام لأنه قد يسبب أضرار كارثية فى بعض الحالات.