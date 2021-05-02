نادر السيد: أزمة أشيمبونج ضخمها الإعلام.. والكورة مفيهاش واسطة

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، أن أزمة أشيمبونج لاعب الزمالك السابق عادية، وتم تضخميها من الإعلام، معلقا “الكرة مفيهاش واسطة”.

وقال نادر السيد الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة”، "أزمة اشيمونج عادية للغاية ولكن تم تضخميها من الاعلام ويجب الوصول لحل يرضى جميع الأطراف لان القضية حالياً منظورة في الفيفا".



وأضاف نادر السيد "الكورة مفيهاش واسطة، وابنى احمد ماشى في الزمالك معتمداً على موهبته فقط دون تدخل منى ، الكورة مفيهاش واسطة خالص اصل مفيش حد ينزل معاك الملعب".



وتابع حارس الفراعنة الأسبق "أول راتب تقاضيته في حياتى كان 30 جنيها".