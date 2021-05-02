جيانا فاروق تتوج بـ فضية الدوري العالمي للكاراتيه

نجحت بطلة مصر “جيانا فاروق”، في تحقيق الميدالية الفضية ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه والمقامة فى البرتغال؛ بعد خسارتها في المباراة النهائية على بطلة صربيا.

وأعربت جيانا فاروق، بطلة مصر، عن سعادتها الكبير بهذه الميدالية التى ستكون أفضل إعداد لأولمبياد طوكيو نظرا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المتميزين بها.

وقدمت جيانا فاروق، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتية، ومسئولو البنك الأهلى المصري الراعي الرسمي، وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لى ومحمد عبد الرجال المدرب الخاص بى .

وبدأت جيانا فاروق البطولة بالفوز على بطلة الصين ٣/٠ وبنفس النتيجة فازت على بطلة المغرب في دور الستة عشر وفي دور الثمانية فازت على بطلة ايران ٢/٠ قبل ان تفوز على بطلة تركيا في الدور قبل النهائى ١/٠.

وتعد جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة.