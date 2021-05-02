قيادات صحة الدقهلية تتابع موقف الأكسجين بالمستشفيات
كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قيادات المديرية بعمل جولات مكثفة للإشراف على اللجان المشكلة "فريق إدارة الاكسجين " لمراجعة وتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الأكسجين بمستشفيات صدر المنصورة وشربين وميت غمر حيث تم المرور على تانكات الأكسجين والتأكد من عدم وجود ثلج على المبخرات والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات .
كما قام فريق الإشراف بالمرور على مخازن الأسطوانات والتأكد من اتباع سياسات السلامة والصحة المهنية ومراجعة محابس الغازات بكل دور لتلافي وجود أي تسريب .
كما تم التنبيه على ضبط معدل استهلاك الأكسجين ومراقبة استهلاك الاكسجين للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بواسطة فريق مدرب من الممرضات بأسرة الأقسام الداخلي والرعايات.