"والكاظمين الغيظ".. المفتي يكشف كيف كان يتصرف النبي مع زوجاته عند الغضب

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن كيفية تعامل النبي صلي الله عليه وسلم مع زوجاته وكيف كان درسا في الرحمة والتسامح.

وقال علام خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج " كتب عليكم الصيام والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " الإحسان والشجاعة تقتضي منا العفو وقت اشتداد الأزمات والخلافات الزوجية".

وأوضح: "النبي صلى الله عليه وسلم كان ودودا رحيما وعندما اعتزل زوجاته كان قرار تأديبي فقط ونزل عندها القرآن الكريم يسأله لم يحرم الحلال".

وأكمل: "النبي الكريم لم يضرب زوجة له قط ولم يرد عنه ذلك، مردفا: "كان منهجه العفو".