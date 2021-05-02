شاهد.. جهود وزارة الداخلية فى مطاردة الجريمة والخارجين على القانون بالمحافظات

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" فى محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 2742 متهما وبحوزتهم 124 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 72 قطعة سلاح أبيض.

وأثمرت الجهود خلال شهر فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصرين وضبط عدد 2228 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الدقهلية – الغربية–السويس– كفر الشيخ– قنا – المنيا – الشرقية – سوهاج– الأقصر– المنوفية– القليوبية– البحرالأحمر– دمياط– أسوان– البحيرة– الإسماعيلية– الفيوم- بورسعيد– بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1458) قطعة سلاح نارى (رشاش – 218 بندقية آلية – 3 بنادق رصاص– 238 بندقية خرطوش– 35 مسدس – 963 فرد محلى) و(كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- شروع فى قتل- سرقة- مخدرات- سرقة بالإكراه- سلاح.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط (4485 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3753) متهما.. أبرزهم (3 رشاش – 367 بندقية آلية – 662 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 209 مسدسات – 3244 فرد محلى – 7838 طلقة مختلفة الأعيرة – 465 خزينة – 6055 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (2 بندقية " غير مششخنة" – 14 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (46) تشكيلا عصابيا، ضمت (135) متهما، ارتكبوا (203) حوادث، وضبط (690) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 5 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدسات – 210 فرد محلى – 141 طلقة مختلفة الأعيرة – 449 سلاح أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2258553) حكما قضائيا متنوعا، بينها (9600) حكم جناية من بينها (10 حكم بالإعدام – 461 حكم بالسجن المؤبد)، و(675736) حكم جزئى، و(134071) حكم مستأنف، و(1109054) حكم غرامة، و(330092) حكم مخالفة.

و نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (5947) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6383) متهما، بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 769,411 كيلو جرام ، و 60 شجيرة بانجو)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت ( 500,509 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 104,453 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 15,769 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 64,726 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 6,906 كيلو جرام)، وكمية من مخدر شابو وزنت ( 33,880 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت ( 19,808 كيلو جرام)

وتم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 15,337 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (802 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (3,566 كيلو جرام)،ـ وكمية من ماكستون فورت المخدر بلغت (36سم3) و(181147 قرص مخدر).

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (360) قضية أحداث، وضبط (16542) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (309) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (488) متهم.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا المصنفات عن ضبط (1667) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (986) قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت (4619) أجهزة ومعدات أبرزها (أجهزة "ريسيفر ، حاسب آلى ، راوتر ، وحدات معالجة – مكبرات إشارة - لانات خارجية") ، وكذا (681) قضية فى مجال المطبوعات "طباعة الكتب التعليمية دون تصريح– عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص – تقليد الكتب والمطبوعات الأدبية" بمضبوطات بلغت (86606) "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (695217) مخالفة مرورية متنوعة .

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد (1127) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(3919) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (18) منهم، وفحص (3565) مركبة تبين مخالفة (629) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (23851) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1265) سائق منهم، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (144) قضية بإجمالى (361) متهم .. بمضبوطات وزنت (54 طنا و363 كيلو جرام).

وشنت شرطة التموين حملات رقابية، نجحت في ضبط (39839 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (670) قضية أسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (5163 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (697005 جنيه)، وضبط (77) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1490523 لتر)، وضبط (299) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (126٫769 طن – 15963 عبوة – 2840 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط (75) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت ( 7٫26 طن – 1404 عبوة – 13280 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (339319) حالة سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (258174510 جنيه) .

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (6224) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (820) قضية ضرائب عامة ، (463) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و(393) قضية فى مجال الجمارك ، و(55) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و(1077) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ،(1150) قضية تحرى مدين ولجان فحص.. وتم ضبط (43) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال" ، (10) قضايا فى مجالات "استيلاء على المال العام- تربح وتربيح الغير"، (26) قضية “احتيال عبر الإنترنت- غسل أموال - كسب غير مشروع”، بقيمة بلغت (10148613485 جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" من ضبط (30572) قضية تموينية متنوعة، وغلق (19761) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (5303) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (34365) شيشة، وضبط عدد (378112) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (376025) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (2087) شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة.