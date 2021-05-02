عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| رعب حمادة هلال عند القفز بحمام السباحة في رامز عقله طار

حمادة هلال
حمادة هلال

وقع المطرب والفنان حمادة هلال، ضحية مقلب «رامز عقله طار»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

 

دخل حمادة هلال، في حالة صراخ هستيري بعد أن وقع في المقلب، وأخذ يصرخ بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة، وهو الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.

 

وخلال لعبة ضرب النار فى الملاهي، تعرض الفنان حمادة هلال، للإصابة في الفم، وهو ما أدي إلى انفعاله من الأمر.


وقال هلال: «مشكلتي أن عندي تصوير، ومش عارف أتصور أزاي»، ليرد رامز جلال، قائلا :"اقسم بالله مش انا ومش ضربة في بوقه".


وخلال الحلقة، قال جلال :«مافيش لياقة ولا نيلة، وواضح أن الفيست ده غرقة، وحمادة اتزحلق في البانيو، وحمادة قلب غادة في الملاهي».


وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

أخبار التوك شو اليوم

موضوعات متعلقة

رامز عقله طار.. إصابة حمادة هلال.. ورامز جلال :أقسم بالله مش أنا

ترشيحاتنا

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

شاهد.. جهود وزارة الداخلية فى مطاردة الجريمة والخارجين على القانون بالمحافظات

تأثير التعرض لأشعة الشمس على الصحة العامة

تاريخ ليلة القدر 2021 بالميلادي في شهر مايو.. تحرى أولى لياليها الآن ليتبقى 4 أخرى

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

رسميا .. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

سيدة تسحل أخرى وجدتها في الفراش مع زوجها السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ