شاهد| رعب حمادة هلال عند القفز بحمام السباحة في رامز عقله طار

وقع المطرب والفنان حمادة هلال، ضحية مقلب «رامز عقله طار»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

دخل حمادة هلال، في حالة صراخ هستيري بعد أن وقع في المقلب، وأخذ يصرخ بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة، وهو الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.

وخلال لعبة ضرب النار فى الملاهي، تعرض الفنان حمادة هلال، للإصابة في الفم، وهو ما أدي إلى انفعاله من الأمر.



وقال هلال: «مشكلتي أن عندي تصوير، ومش عارف أتصور أزاي»، ليرد رامز جلال، قائلا :"اقسم بالله مش انا ومش ضربة في بوقه".



وخلال الحلقة، قال جلال :«مافيش لياقة ولا نيلة، وواضح أن الفيست ده غرقة، وحمادة اتزحلق في البانيو، وحمادة قلب غادة في الملاهي».



وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.