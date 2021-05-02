إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

كشف المطرب إيهاب توفيق، عن عدم وجود نية لديه لترشيح نفسه في انتخابات نقابة الموسيقيين بعد الفنان هاني شاكر، معترفا بأنه غير جيد في الإدارة.

كما وجه إيهاب توفيق التحية إلى هاني شاكر على الاستمرار في الغناء منذ السبعينات وحتى الفترة الحالية، واستمرار كلماته وصوته الجيد، متابعًا: "مدحت صالح وهاني شاكر دهب وألماظ".



وأوضح ايهاب توفيق، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان سيرشح نفسه في انتخابات النواب الدورة الماضية، وتم العرض عليه، إلا أنه تأخر وتعطل عن إجراءات التقديم، منوهًا إلى أنه عاد من السفر في آخر يوم من التقديم، وأوراقه لم تكن كاملة وهذا سبب عدم وجوده في الانتخابات.



وعقب على مشهد الفنان شيكو وهو يستعرض أغانيه بشكل كوميدي في فيلم "سمير وشهير وبهير ، قائلا: "تقابلت معه في الساحل الشمالي وتحدثت معه عن هذا المشهد، وأخدته بالحضن والمشهد ده تاريخي".