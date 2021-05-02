موسيمانى فى مرمى سهام النقد.. غضب فى الأهلي من تراجع مستوي الفريق بالدوري

سادت حالة من الغضب داخل جدران الأهلي بسبب إستمرار تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع الجونة 1-1 وخسارة النقطة الــ11 حتي الأن.

غياب الفوز لم يكن هو السبب الأوحد لحالة الغضب ولكن بسبب الأداء السئ للفريق بالكامل وظهوره بلا مخالب وملامح وغياب الروح.

وحملت الجماهير وأعضاء النادي المدير الفني بيتسو موسيماني المدير الفني المسئولية الكاملة في الحال الذي وصل إليه الفريق عدم وجود تعنيف للاعبين عقب الأداء والتراخي الذي ظهر في الفترة الأخيرة.

وطالب أعضاء النادي محمود الخطيب رئيس الاهلي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة بوقفة جادة مع الفريق وجهازه الفني لتصحيح المسار قبل فوات الأوان خاصة أن هناك أزمة فنية باتت واضحة بالعين المجردة، وموسيماني يسوق مبررات غير موجودة علي أرض الواقع والفريق أداءه متراجع بصورة واضحة حتي قبل ضغط المباريات وخسر من سموحة وتعادل قبلها ثلاث مرات وهناك الكثير من علامات الإستفهام علي التشكيل الرئيسي الذي يدفع به خاصة مع تواجد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا رغم غيابهم التام عن الصورة الفنية والذهنية المعروفة هنهم لدرجة انهم بات عبئاً واضحاً علي الفريق.

وأبدي أعضاء النادي إندهاشهم الشديد من دفاع البعض عن موسيماني رغم أنه لا يستطيع تجهيز لاعبيه للمباريات أو العودة لمستوياتهم بجانب البطء الشديد في علاج السلبيات خلال المباريات وهو ما ظهر أمام مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة التي كان أحمد رفعت يفعل فيها ما يشاء طوال 60 دقيقة حتي أنتبه أخيراً المدرب الجنوب أفريقي لنقطة ضعف أحمد رمضان بيكهام وأعاد أكرم توفيق لتلك النقطة.

ولم يتوقف أمر توجيه سهام النقد لموسيماني عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكنها وصلت إلي طريقته التي يلعب بها وهو ما ظهر في الإصرار علي تواجد الشحات وكهربا رغم انهم بلا دور داخل الملعب نهائياً وهما عبء علي الفريق وغياب الروح والحماس والقوة عند طاهر محمد طاهر البديل ولغز ناصر ماهر الذي يشكو من عدم مشاركته وحين يلعب يظهر بهذا الشكل وسر عدم الإعتماد علي وليد سليمان ولماذا لا يجلس محمد الشناوي حارس المرمي علي دكة البدلاء رغم تراجع مستواه.