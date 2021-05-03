التنظيم والإدارة يعلن عن الخطة التنفيذية لـ تدريب المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن الخطة التنفيذية لـ تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على حزمة برامج الجدارات، والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط.

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان صادر عن عنه، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم.

وتابع: وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.