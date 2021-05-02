مجسد البكاتوشي في الاختيار 2 يكشف أسرارا لأول مرة عن الشخصية.. و كواليس فض رابعة

كشف الفنان محمد يونس، كواليس تجسيده دور شخصية البكاتوشي في مسلسل الأختيار 2.

صاحب شخصية البكاتوشي في الاختيار 2 يكشف كواليس العمل

وأكد الفنان محمد يونس، أن الدمج بين المشاهد الدرامية والحقيقية في عمل الاختيار لإثبات الواقع، لافتا إلى أن المشاركة في أكثر من عمل خلال موسم رمضان شئ جيد ولكن لابد من اختلاف الشخصية.

مجسد شخصية البكاتوشي: مشهد إبلاغ تحرك القوات لفض رابعة من أصعب مشاهد الاختيار 2

وقال يونس، إن الإنتاج له دور كبير في تذليل العقبات ونجاح العمل وخروجه بشكل طبيعي، مضيفا أن هدفي الأول من المشاركة في عمل مسلسل الأختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان، مضيفا أن مشهد إبلاغ تحرك القوات لفض رابعة كان من اصعب مشاهد مسلسل الأختيار 2.

دخلت في صراع نفسي.. الفنان محمد يونس: هدفي الأول من المشاركة في الاختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان

كشف الفنان محمد يونس، الدافع والهدف من المشاركة في مسلسل الأختيار 2 من خلال تجسيد دور شخصية البكاتوشي في العمل.

الفنان محمد يونس: الاختيار 2 أفرز نجومية أكثر لكريم عبد العزيز وأحمد مكي

قال يونس، إن الأختيار 2 أفرز نجومية أكثر للفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

محمد يونس: سجن النسا وساحرة و نصيبي وقسمتي من الأعمال المفضلة لي

تابع الفنان محمد يونس، أن المخرج قادر على منح الممثل فرصة تجسيد أدوار مختلفة، لافتا إلى أن سجن النسا وساحرة و نصيبي وقسمتي من الأعمال المفضلة لي.

