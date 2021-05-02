عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجسد البكاتوشي في الاختيار 2 يكشف أسرارا لأول مرة عن الشخصية.. و كواليس فض رابعة

الفنان محمد يونس
الفنان محمد يونس

كشف الفنان محمد يونس، كواليس تجسيده دور شخصية البكاتوشي في مسلسل الأختيار 2.

 

صاحب شخصية البكاتوشي في الاختيار 2 يكشف كواليس العمل

وأكد الفنان محمد يونس، أن الدمج بين المشاهد الدرامية والحقيقية في عمل الاختيار لإثبات الواقع، لافتا إلى أن المشاركة في أكثر من عمل خلال موسم رمضان شئ جيد ولكن لابد من اختلاف الشخصية.

 

مجسد شخصية البكاتوشي: مشهد إبلاغ تحرك القوات لفض رابعة من أصعب مشاهد الاختيار 2
وقال يونس، إن الإنتاج له دور كبير في تذليل العقبات ونجاح العمل وخروجه بشكل طبيعي، مضيفا أن هدفي الأول من المشاركة في عمل مسلسل الأختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان، مضيفا أن مشهد إبلاغ تحرك القوات لفض رابعة كان من اصعب مشاهد مسلسل الأختيار 2.

 

دخلت في صراع نفسي.. الفنان محمد يونس: هدفي الأول من المشاركة في الاختيار 2 خدمة بلدي من موقعي كفنان
كشف الفنان محمد يونس، الدافع والهدف من المشاركة في مسلسل الأختيار 2 من خلال تجسيد دور شخصية البكاتوشي في العمل.

الفنان محمد يونس: الاختيار 2 أفرز نجومية أكثر لكريم عبد العزيز وأحمد مكي
قال يونس، إن الأختيار 2 أفرز نجومية أكثر للفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

 

محمد يونس: سجن النسا وساحرة و نصيبي وقسمتي من الأعمال المفضلة لي
تابع الفنان محمد يونس، أن المخرج قادر على منح الممثل فرصة تجسيد أدوار مختلفة، لافتا إلى أن سجن النسا وساحرة و نصيبي وقسمتي من الأعمال المفضلة لي.
 

الفنان محمد يونس مسلسل الاختيار 2 شخصية البكاتوشي البكاتوشي فض رابعة كريم عبد العزيز احمد مكي

موضوعات متعلقة

محمد يونس: سجن النسا وساحرة و نصيبي وقسمتي من الأعمال المفضلة لي

ترشيحاتنا

الليجا تشتعل.. برشلونة يتقدم على فالنسيا 3-1 في الدوري الإسباني

موعد ليلة القدر وسر إخفائها في العشر الأواخر .. معلومات لا يعرفها الكثير

شاهد.. هدف عبدالله السعيد العالمى فى مرمى الزمالك

صلاة التراويح من مسجد الحسين.. فيديو وصور

الشوط الأول انتهى.. بيراميدز يتقدم بهدف عبدالله السعيد أمام الزمالك وإنذارين

حكومة أبو ظبي تخفف إجراءات السفر بحق "الملقحين" ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

عبدالله السعيد يحرز هدفا عالميا فى مرمى الزمالك

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تميزها منها الشمس بلا شعاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ