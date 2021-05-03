إغلاق المقاهي والخيم الرمضانية.. لميس الحديدي: طلبي خوف على الناس وتحذير من كارثة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، إن الاعتراضات التي واجهت مطالبها بغلق المقاهي والمطاعم في العشرة الأواخر من رمضان من قبل أرباب هذه المنشأة ووصلت إليها بحجة أنها دعوة لغلق المعايش ويوميات العمال.



وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن مطالبها بالأمس بتكثيف الحملات المكبرة لضبط مقدمي الشيش أو غلق المقاهي يعود لان تقديم الشيش في هذه المنشآت عاد إلى طبيعتها في مرحلة ما قبل الجائحة مؤكدة أن أعداد الشيش المصادرة في الحملات المكبرة التي قام بها المسؤولون على على مستوى عدد من المحافظات و يكشف أن أرباب هذه المقاهي قدموا الشيش بأعلى طاقة استيعابية قائلة: مكنتش خمس او ست شيش بس بيقدموهم في الخباثة لكن كانت أعداد كبيرة والأعداد الي صادرتها الحملات المكبرة من الشيش تؤكد ذلك".

وأوضحت لميس الحديدي: انا لما بطالب بتكثيف الحملات أو غلق المقاهي مش عشان قطع العيش ولا اليوميات لكني خائفة على أصحاب المقاهي والعاملين بها والذاهبين إليها من الرواد خشية إصابتهم بكورونا خاصة وأن شدة الموجة الثالثة وارتفاع أعداد الوفيات يتطلب منا أخذ الحيطة والحذر والإجراءات الاحترازية المناسبة".



