لميس الحديدي تطالب بغلق المطاعم والمقاهي في العشر الأواخر من رمضان.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي"، على ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.



وطالبت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بإغلاق المطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام، قائلة: "محتاجين نقفل المطاعم والمقاهي 10 أيام نقفل القهاوي علشان الناس تحس بالأزمة وتخاف".

وأضافت: " واضح أن الناس مش خايفه على أكل عيشها، لأن الاحتفالات مكملة والإفطار الجماعية مستمرة، والمطاعم الشعبية مفتوحة، ومفيش حد ملتزم بنسبة الإشغال الـ50%"، متابعة: "عندنا موجة شرسة لازالت في بدايتها ونحن لا نطالب بالإغلاق الجزئي أو الكلي لأن اقتصاد مصر قائم على في معظمه على الاقتصاد غير الرسمي ومن ثم فإنه من العصب تطبيق أية إجراءات تتعلق بالغلق".



وأشارت: "الحل الإغلاق لمدة 10 أيام، علشان الناس تحس أن فيه حائجة حقيقة، لأن الإصابات كسرت حاجز الألف إصابة يوميا، والحقيقة أكثر من ذلك بكثير"، مؤكدة: "نحتاج وقفة حقيقة وحاسمة مع المقاهي ويبدو أن تطبيق نسب الأشغال في المقاهي والمنشآت السياحية بنسب 50% مش نافع رغم جهود الداخلية العظيمة لأننا مش هنوقف عسكري على كل مقهى أو منشأة".