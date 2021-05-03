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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

تعادل فريق الزمالك إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

 

تقدم عبدالله السعيد فى الدقيقة 38 بهدف عالمي، فيما تعادل أشرف بنشرقي فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

 

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة سر إنهاء الحكم الدولى جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل موعدها فى الوقت بدل الضائع.

 

وقال المصدر ذاته : السماعات الخاصة بحكام تقنية الفيديو الـ VAR فصلت في الدقيقة 95  وتحديدا بعدما أعاد جهاد جريشة تسديد ركلة الجزاء التى سددها أشرف بنشرقى فى مرمى بيراميدز.

 

أضاف: فى الدقيقة 95 انقطعت شبكة الإتصالات بين جهاد جريشة وطاقم حكام تقنية الفيديو وتم إبلاغه بذلك ما دفعه إلى إنهاء اللقاء قبل الوقت المحدد بدقيقة.

 

وشهدت المباراة العديد من المشاهد المثيرة أبرزها الاحتفال بالأحضان بين المنافسين وركلة جزاء تمت إعادتها وخناقة عقب انتهاء اللقاء.

 

حضن 

احتفل أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك مع شريف إكرامي بعد تسديده الكرة الأولى فى شباك بيراميدز فى الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

 

إعادة ركلة جزاء 

قام أشرف بنشرقي بتسجيل الكرة فى شباك حارس بيراميدز بعدما تمت إعادة ركلة الجزاء وأحرز مجددا اللاعب المغربي هدفا.

 

وقام الحكم الدولى جهاد جريشة بإعادة تسديد ركلة الجزاء مرة أخرى بعد دخول لاعبى الزمالك الى منطقة الجزاء أثناء تسديد الكرة ولجأ إلى تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR وقرر إعادة تسديد الكرة مجددا.

 

وقت بدل ضائع 

احتسب الحكم الدولى جهاد جريشة 8 دقائق عقب انتهاء الوقت الأصلي بتقدم بيراميدز بهدف نظيف وفي الوقت بدل الضائع منح الزمالك ركلة جزاء سجل منها أشرف بنشرقي هدف التعادل فى مرمى شريف إكرامي.

 

جهاد جريشة أطلق صافرة نهاية المباراة فى الدقيقة السابعة من عمر الوقت بدلا من الضائع رغم أنه أعلن عن ثماني دقائق.

 

خناقة 

هاجم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حكم المباراة التي أقيمت أمام فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

 

فور انتهاء المباراة نزل الجهاز الفني لنادي الزمالك أرضية الملعب، متجهاََ الى جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز وتدخل أمن استاد القاهرة وحاوط جريشة منعاََ لحدوث أي مشكلات. 

 

وتدخل محمود علاء وهاجم جريشة ببعض الكلمات ولكن منعه أمن استاد القاهرة من الوصول إليه. 

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