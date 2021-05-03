وزير الأوقاف يحذر : إنهاء خدمة أي إمام أو عامل يسمح بإقامة صلاة التهجد بالمساجد

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،من أن الوزارة ستنهى على الفور خدمة أى من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى بما يسمح بإقامة صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بأى من المساجد أو ملحقاتها.





وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها .



وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة ، مع اعتبار لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم .