تحويلات المرورية استكمالا لأعمال كوبرى المشاة بمحور الفردوس ..تعرف عليها

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع الإستمرار فى تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بتنفيذ كوبرى لعبور المشاة بمحور الفردوس المستحدث فيما بعد مساكن عزبة مبارك بمنطقة منشأة ناصر .

وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية فإن التحويلات تبدأ إعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين الموافق 3/5/2021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم.



ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-

- غلق مطلع محور الفردوس المستحدث بمحور المشير الغربى "أبو زيد خضر" فى الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بعدم الدخول يميناً إتجاه محور الفردوس المستحدث.

- غلق مطلع كوبرى الدويقة من ميدان قنصوة ، مع تحويل حركة المركبات إتجاه شارع بن أحمد إينال إتجاه محور الأوتوستراد.

- غلق مطلع الفردوس المستحدث من طريق الأوتوستراد فى القادم من مناطق الملك خالد.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.