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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات المرورية استكمالا لأعمال كوبرى المشاة بمحور الفردوس ..تعرف عليها

محور الفردوس
محور الفردوس

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع الإستمرار فى تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بتنفيذ كوبرى لعبور المشاة بمحور الفردوس المستحدث فيما بعد مساكن عزبة مبارك بمنطقة منشأة ناصر .

وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية فإن التحويلات تبدأ إعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الإثنين الموافق 3/5/2021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم.
 

  ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:-

 

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رئيس الجهاز المركزي للتعمير يكشف عن تفاصيل إنشاء محور الفردوس

- غلق مطلع محور الفردوس المستحدث بمحور المشير الغربى "أبو زيد خضر" فى الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بعدم الدخول يميناً إتجاه محور الفردوس المستحدث.

- غلق مطلع كوبرى الدويقة من ميدان قنصوة ، مع تحويل حركة المركبات إتجاه شارع بن أحمد إينال إتجاه محور الأوتوستراد.

- غلق مطلع الفردوس المستحدث من طريق الأوتوستراد فى القادم من مناطق الملك خالد.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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