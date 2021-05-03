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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تتأهب لشم النسيم وسط إجراءات احترازية مكثفة

صدى البلد

أكد اللواء يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن المديرية قامت برفع درجة الاستعدادات القصوى وإلغاء الإجازات لأطباء المجزر وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم وكذلك توفير احتياجات المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة تجاه المخالفين.

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من جانبه، قال مدير الشئون الصحية إن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد شم النسيم، لافتاً إلى أنه تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية وأخذ عينه من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته.

وأضاف أنه تم تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية. واحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم للوقوف علي مدي استيفاء الاشتراطات الصحية. كما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، وإتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم.

هذا و

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية الإجراءات الاحترازية الطب البيطري مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد الشئون الصحية

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