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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل 370 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل ما يقرب من 370 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وحذر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بمدى انتشار سلالة كورونا المتحورة في الهند، في ظل الوضع المزري لتفشي الوباء هناك.

وحسب قناة "روسيا اليوم"، قال رئيس المعهد، لوتار فيلر:"إنه لا يمكننا في الوقت الحالي أن نثبت بشكل نهائي إذا ما كان الفيروس ينتشر بشكل أسرع أم لا"، لافتا إلى أن سلالات كورونا الأخرى لها تأثير في الهند أيضا، ولكن هناك بيانات محدودة فحسب.

وأشار إلى أن هناك فحوصات معملية أولية بشأن هذه السلالة، "ولكنها ليست الفحوصات التي تقلقنا بشكل كبير".

وكان منتدى للمستشارين العلميين أسسته الحكومة الهندية،أبلغ في وقت سابق، عن طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا قد "تتجنب الاستجابة المناعية" أو تلغي المناعة وتتطلب مزيدًا من الدراسة.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، يدرس العلماء السبب الذي أدى إلى الارتفاع الحالي في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وخاصة ما إذا كان المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في البلاد، والذي يسمى B.1.617 ، هو السبب.

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