فرق من الصحة لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من كورونا بالقليوبية.. صور

قدمت فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان ، التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامنًا مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.

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11063 مواطن حصلوا على لقاح كورونا في القليوبية



وتضمنت الفعاليات قيام فرق التواصل بزيارة أماكن التجمعات، والأسواق ومواقف المواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة لتقديم الخدمات التوعوية للمواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا).



كما قامت الفرق بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (كمامات، مطهرات) مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 11063 مواطنا منهم 3989 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و3455 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3619 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا.



وأكدت المديرية فى بيان لها أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 3337 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.



وأوضحت المديرية أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.



كان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، خلال احتفالات أعياد شم النسيم وذلك حرصا على سلامه وصحة المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء،ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مناشدا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.

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