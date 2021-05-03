أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين 3-5-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم الاثنين 3-5-2021،وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين

سجلت أسعار أسماك البلطي اليوم الاثنين فى سوق العبو.. تراوح البلطي"1" من 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 19-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 اليوم الاثنين فى سوق العبور نحو 90-120 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

سجل سمك المكرونة الخليجي اليوم الأثنين فى سوق العبور 29-35 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-75 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيه للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل سمك المرجان"1" فى سوق العبور سعر يتراوح بين 28-34 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 40-46 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 30-36 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-120 جنيهات للكيلو.

و تراوحت أسعار الجمبري اليوم الاثنين فى سوق العبور.. الجامبو بين 400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 160 جنيهًا.