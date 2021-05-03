عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين 3-5-2021

أسعار - الأسماك
أسعار - الأسماك

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم الاثنين 3-5-2021،وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين

سجلت أسعار أسماك البلطي اليوم الاثنين فى سوق العبو.. تراوح البلطي"1" من 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 19-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 اليوم الاثنين فى سوق العبور نحو  90-120 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

سجل سمك المكرونة الخليجي اليوم الأثنين فى سوق العبور 29-35 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-75 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيه للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل سمك المرجان"1" فى سوق العبور سعر يتراوح بين 28-34 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 40-46 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 30-36 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-120 جنيهات للكيلو.

و تراوحت أسعار الجمبري اليوم الاثنين فى سوق العبور.. الجامبو بين 400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 160 جنيهًا.

اسعار الاسماك سوق العبور اليوم الأثنين سمك الجمبرى

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: غلق كافة الحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات في شم النسيم.. فيديو

ترشيحاتنا

وظائف ولاعة السيارة التي لم تسمع عنها من قبل

العراق.. انطلاق أولى الرحلات الجوية لإجلاء العراقيين من الهند

الدوري السعودي.. الصراع على اللقب يعقد جولات الحسم.. كيف يتم ترتيب الفرق عند تساوي النقاط؟

5 اختبارات لتشخيص كورونا.. 2 منها يفسدان الصوم

روسيا: مستعدون للحوار مع أمريكا بشأن الحد من التسلح

تشديدات أمنية بالقاهرة لمتابعة قرار غلق الحدائق والمنتزهات فى عيد الربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

بسبب رزان.. عبد الله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

شاهد.. السبب الحقيقي وراء تدهور الحالة الصحية في الهند و تفشي كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ