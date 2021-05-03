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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشديدات أمنية بالقاهرة لمتابعة قرار غلق الحدائق والمنتزهات فى عيد الربيع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لمتابعة تنفيذ قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم ، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وقد عززت أجهزة الأمن من وجودها بكافة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين ، ونشر كردونات أمنية على الحدائق والمتنزهات العامة لمنع توافد المواطنين.

 وكان اللواء خالد عبد العال قد شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

 وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية و غلقها فورا.

 كما شدد المحافظ على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية ، مناشدا المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين.

 

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ومن جانبها ، أطلقت وزارة الزراعة 3 أفلام تسجيلية لحدائق الحيوان والأسماك والاورمان ،بسبب غلقها يوم شم النسيم بقرار من وزير الزراعة السيد القصير في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب التكدس والزحام.

 الأفلام التسجيلية الثلاثة لمن يريد الاستمتاع بمشاهدتها وأسرته لإشعار المواطنين من خلالها نقل الحديقة للمواطنين بدلا من انتقالهم إليها تحت شعارات #احم نفسك احمي بلدك ، خليك في البيت # ،  #حدائق_وزارة الزراعة يوم شم النسيم في منزلك# .

 

 

 

 

وزارة الزراعة أعياد شم النسيم أجهزة الأمن بالقاهرة محافظ القاهرة غلق الحدائق والمنتزهات

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