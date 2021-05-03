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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقي شخصين مصرعهما،وأصيب 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/ القاهرة.

وتوجهت على الفور الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل جثث المتوفين للمشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

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قوافل طبية.. كشف مجاني على 2957 مواطنا في أسوان

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان،نظمت قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل مناطق السيل الريفى والمحمودية بمدينة أسوان حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2957 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. 

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وكان المكتب التنفيذى للجالية السودانية بأسوان قام بتوزيع نحو 165 كرتونة على أبناء الجالية فى عدد من قرى ومراكز أسوان بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك تحت رعاية كمال محمود حسين رئيس الجالية بالإنابة بمحافظة أسوان.

وكان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان كرم الطالب محمود على محمود بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وذلك بحضور حسين محمد موجه عام اللغة العربية وأسرة الطالب.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته اليوم بتكريم محمود باعتباره نموذج مشرف ومضىء بتعليم أسوان ومثل أعلى لجميع الطلاب، مطالبًا إياه بالمراجعة الدائمة لما حفظه بكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، ومتمنيًا له دوام النجاح والتوفيق .

وقدم الدكتور خالد القبيصي الشكر والتقدير لأسرة الطالب لحرصها على حفظ أبنها للقرآن الكريم وتقديم للمجتمع نموذج يُحتذى به ، مقدماً شكره أيضاً الشكر لموجه عام اللغة العربية وجميع القائمين على المسابقة على الجهد المبذول فى المسابقة طوال فترة التصفيات، والوصول بالمسابقة لهذا المستوى المتميز جمهوريًا، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم

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