جولة تفقدية لمحافظ الفيوم على شواطئ بحيرة قارون والمنتزهات العامة

يجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحميات خلال أعياد شم النسيم.

حيث يتفقد محافظ الفيوم منطقة عين السليين السياحية وبحيرة قارون وشلالات وادى الريان ومحمية وادى الحيتان، للاطمئنان على تنفيذ قرار غلق هذه الحدائق والمحميات لنهاية هذا الأسبوع للحفاظ على سلامة الأهالي من انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قرارا بغلق شواطئ بحيرة قارون وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، وحتي يوم الجمعة القادم الموافق 7 مايو 2021.

وأكد المحافظ أن الهدف من إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.