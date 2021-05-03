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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير البريطاني في العراق يستنكر الهجوم على مطار بغداد

أرشيفية
أرشيفية

استنكر السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، اليوم الاثنين، القصف الصاروخي الذي استهدف أمس، مطار بغداد الدولي.

وقال هيكي عبر حسابه على موقع “تويتر”: "إن إطلاق الصواريخ على مطار بغداد المدني يعرض حياة العراقيين للخطر ويزيد من فقرهم من خلال إعاقة الاستثمار الأجنبي والسياحة ويضر بمكانة العراق الدولية.

وأضاف: “الهجوم يزيد من صعوبة سفر العراقيين إلى الخارج، إن العراقيين يستحقوق أفضل من ذلك”.

وسقط صاروخان أمس، في محيط مطار بغداد الدولي، دون أن يحدثا أية أضرار مادية أو بشرية.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "صاروخين سقطا في محيط المطار، أحدهما أسقطته منظومة الدفاع الجوي C-RAM الأمريكية الموجودة في القاعدة العسكرية هناك".

العراق: سقوط صاروخ قرب مطار بغداد الدولي وتدمير آخر في الجو

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