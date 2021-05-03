شائعات عن تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل.. ولا تأجيل للامتحانات واستبدالها بأبحاث..التعليم العالي: البعض يستغل ظروف كورونا لنشر أخبار كاذبة

التعليم العالي:

لا توجد قرارات تخص تأجيل الامتحانات

تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل شائعات

البعض يستغل ظروف كورونا لنشر اخبار كاذبة لإثارة الرأي العام

شهدت الآونة الأخيرة العديد من الشائعات التي تم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق وتوتر بعض المواطنين ومثل ضغطا كبيرا على الطلاب الذين كانوا يتخوفون عدم إكتمال الفصل الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا ووجود قرارات بتحويل المدن الجامعية إلى مستشفيات عزل بحسب ما تم ترويجه.

ومن جانبها ردت وزارة التعليم العالي على تلك الشائعات ومروجيها موجهة المواطنين والطلاب نحو المصادر الرسمية للاطلاع على كل ما هو جديد، حيث قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بالتعاون مع مجلس المعلومات بمجلس الوزراء يتم نفي أي شائعات تخص الدراسة ووضع كورونا في الجامعات والمدن والمستشفيات الجامعية.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن المجتمع في أي ظروف وخاصة في ظروف كورونا سيجد البعض ممن يستغلون هذه الظروف لنشر أخبار كاذبة ، بهدف الترويج للشائعات لذا نؤكد على الرأي العام بأن لا يستمع لما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه لابد من أن يكون المواطنون حذرين من مثل هذه الأخبار مجهولة المصدر لذا فلا يمكن أن تكون وسائل التواصل الأجتماعي مصدرا للأخبار فهناك ما يتم نشره دون اثباتات وأدلة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة ولإثارة البلبلة، ومشيرا إلى انه طالما الاخبارلم تعلن من مصدر رسمي لا يمكن تصديقها والوثوق بها .

لا توجد قرارات تخص تأجيل الامتحانات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تستكمل العملية التعليمية بنجاح ولا توجد قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات، حيث أن هناك لجنة إدارة الأزمات بوزارة التعليم العالي والتي لديها نظام متابعة وتقييم للوضع في الجامعات على مستوى نسب الحضور بين الطلاب .

وأكد "عبد الغفار" أن المجلس شدد في إجتماعه الأخير على الإلتزام بالإجراءات لجميع منتسبي المجتمع الاكاديمي ، مضيفا لدينا طلاب كليات عملية كالطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ومن المهم أن يحصلوا على ما يطمئنا على مستواهم التعليمي.

في هذه الحالة يمكن للطالب التغيب أثناء الامتحان مع حفظ حقه الكامل به

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أي طالب في حالة اشتباه كورونا يمكنه التغيب حتى في حالة وجود امتحان فمن حق الطالب الحصول على حقه الكامل في هذا الامتحان في حالة وجود أي أعراض من أي نوع وذلك وفقا للقواعد التي تنظمها كليته، وبالتالي ليس هناك ضغط للحضور.

وأضاف "عبد الغفار" أن في حالة إذا كان هناك امتحان يحضر الطالب الأمتحان أو يأجل في حالة وجود ظروف اضطرارية أو قلق، وفي نفس التوقيت لابد من وجود توازن في تعليم طلاب الكليات العملية الذين سيتواجدون في سوق العمل وسيتولى مسئولية الصحة العامة للمجتمع.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن وزارة التعليم العالي مستمرة في تكثيف التعليم الإلكتروني وخاصة في الكليات النظرية حيث استطاع التعليم الإلكتروني إتمام سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

لا تنساقوا وراء الشائعات.. استمرار الدراسة وعدم استبدال الامتحانات بأبحاث

بينما نفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دراسة قرارات تخص استبدال الامتحانات لسنوات النقل بالأبحاث، مشيرا إلى أن الامتحانات ستقام في موعدها وسط إجراءات احترازية مشددة وفق الخطة الزمنية المعلمة من قبل الوزارة .

وأضاف " المصدر" لموقع " صدى البلد " أن المجلس الأعلى للجامعات لم يناقش أي مقترحات تتعلق بذلك الأمر في اجتماعه الأخير، بينما على استمرار سير العملية العلمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليل أعداد الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات الوزارة والجامعات وعدم الانسياق وراء الشائعات.

حقيقة تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق واتس آب منسوبة لشخصية مسئولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات المصرية حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، ونشدد على توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بها لاستقبال أي حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لتلك المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة حال الاحتياج لذلك.

بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس وذلك بمقر جامعة عين شمس.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رؤساء الجامعات بـ رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية .

كما شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على ضرورة التأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد حالات كورونا، مؤكدا على ضرورة ان يلتزم رؤساء الجامعات ،بـ الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة.

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● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

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