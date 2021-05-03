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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع عيادة علاج الطبيعي يديرها شخص غير مؤهل في بني سويف

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب،ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحربقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

حيث أسفرت الحملة عن ضبط عيادة للعلاج الطبيعي مرخصة باسم إحدي طبيبات العلاج الطبيعي "يقوم على إدارتها والكشف علي المرضي شخص غير مؤهل منتحلاً صفه طبيب "ومشكوك في صحة بيانات بطاقة رقمه القومي" ،وتم تشميع العيادة وتحريز بعض الكريمات والأعشاب وأدوات حجامة وتحرير محضر بالواقعة لعرضه علي جهات التحقيق المختصة ،  وقد شارك في الحملة كل من: الدكتور أحمد عبد العظيم ،والدكتور مصطفى محمود، الدكتورة رباب الجمل والدكتورة شيماء حجاج مديرة إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة . 

إقراايضا : 

قرار وزارى بتشكيل مجلس إدارة نادى الإدارة المحلية في بني سويف


أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا وزاريا رقم 177 لسنة 2021 بتعين مجلس إدارة نادى الإدارة المحلية بمحافظة بنى سويف الغير عضو بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لمدة 4 سنوات على أن تنتهى مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس أو زوال سبب التعيين.

ويشمل القرار تعين أشرف حماد عبد المنعم رئيسا لمجلس الإدارة، ومجدى محمد عويس نائب لرئيس مجلس الإدارة، وعمرو محمود محمد محمود أمين الصندوق، وعمرو محمود محمد عبد الرحمن، ولمياء سعد محمد على، وعاشور فتحى عبد الرحمن، وليد صالح خليفة أعضاء، وأحمد وجدى مخلوف، ومحمد أحمد بشير أعضاء شبابة، وشيماء كرم أمين عضو نقابى.

وشهد نادى الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف تطويرا حيث، يعتبر النادى المتنفس الوحيد لكل العاملين بالإدارة المحلية، حيث تم رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادى.

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