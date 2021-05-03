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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: تحويل ميناء السخنة إلى أكبر ميناء محوري فى الشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من رئيس ميناء السخنة ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واستشاري المشروع والشركات المنفذة جولة تفقدية لميناء العين السخنة حيث تابع الوزير  الأعمال الجاري تنفيذها  داخل الميناء والتي تشمل إنشاء عدد 4 أحواض جديدة وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك  الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / مرسى مطروح ، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء،  وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

 

كما تفقد الوزير  أعمال تنفيذ  حاجز أمواج بطول ٨٤٢ مترا وحاجز بيئي بطول ١٠٠٠ متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ أعمال الردم في البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع حيث تتم كافة أعمال التطوير بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

 

وأكد  الوزير، خلال جولته ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع (عامين) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وان يتم العمل في كافة أعمال التطوير (احواض - طرق - سكة حديد - حاجز امواج... ) في وقت واحد لسرعة الإنجاز.


صرح وزير النقل أن إجمالى أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب  أتربة وهي تعادل 50%, من إجمالي كميات الحفر للاتربة بقناة السويس الجديدة ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الأحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.


لافتا إلى أنه  تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الأساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كافة خدمات السفن والبضائع  بالميناء  والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف مكتب استشارى مصرى مشيرا إلى  أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.

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ميناء العين السخنة وزير النقل تطوير الموانئ كامل الوزير

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