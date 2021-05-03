نتنياهو يوافق على اقتراح بتناوب رئاسة الحكومة مع رئيس حزب يمينا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، موافقته على أن يتسلم رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، رئاسة الحكومة لمدة سنة واحدة.

وقال نتنياهو في بيان: “من الممكن أن أخدم رئيسا للوزراء لمدة 3 سنوات ونفتالي بينيت لسنة واحدة"، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

وأضاف: “أبلغت نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا بإمكانية التناوب على رئاسة الحكومة ”.

ويأتي البيان قبل يوم واحد من انتهاء تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو هاجم قبل أسبوعين بينيت بعد انتهاء لقاء جمعهما لمدة ساعة ونصف، بحثا خلاله تشكيل حكومة يمينية معتبرا أنه من العبث أن يكون بينيت رئيسا للوزراء.