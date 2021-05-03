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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يناشد المواطنين الاحتفال بشم النسيم في منازلهم

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة سريان قرار غلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع (شم النسيم) وذلك فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار مرض كورونا.

 

كما تفقد المحافظ محيط حدائق الأورمان والحيوان بالجيزة وحديقة سفاري بارك بإمبابة وعدداً من المتنزهات.

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الجيزة تقرر غلق المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق في شم النسيم

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة إستمرار المتابعة على مدار اليوم للتأكد من استمرار الغلق ورصد المحال العامة والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية.

 

وأهاب محافظ الجيزة بالمواطنين الالتزام بالاحتفال بأعياد الربيع فى المنازل حفاظاً على سلامتهم و البعد عن التجمعات ومراعاة الإشتراطات الصحية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، مؤكداً حرص الدولة وأجهزتها المختلفة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتخاذ هذه الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة الأعياد.

 

غلق جميع المراسي والمتنزهات 

يذكر أن محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بغلق كافة المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة بنطاق محافظة الجيزة.


رافق  المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة ورؤساء أحياء الدقي وجنوب الجيزة والعجوزة.

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محافظ الجيزة غلق الحدائق والمتنزهات قرار غلق الحدائق شم النسيم اعياد الربيع فيروس كورونا محافظة الجيزة

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