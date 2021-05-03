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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة " فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر"

صدى البلد

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية نص موضوع خطبة الجمعة  تحت عنوان “فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر” .

 وأكدت  وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

للإضطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 

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كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس ، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس 75 مليون جنيه .

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ، واهتمامها ببناء الإنسان المصري ، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية ، ووفق ما تقتضيه شروط الواقفين.

كما اعتمد الوزير تحويل 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم ،  ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده بالفعل لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف 100 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم .


ليبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية من الموارد الذاتية للأوقاف 175 مليون جنيه .

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