نشرة أخبار العالم.. شكر لبناني إلى مصر بعد إعادة جثمان طبيب ضحية كورونا.. نتنياهو يوافق على اقتراح بتناوب رئاسة الحكومة.. ومذكرة احتجاج من الأردن إلى إسرائيل

غرق 4 أشخاص.. السيول تجتاح أشهر مدينة تاريخية في اليمن |شاهد

نتنياهو يوافق على اقتراح بتناوب رئاسة الحكومة مع رئيس حزب يمينا

بسبب انتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى.. مذكرة احتجاج من الأردن إلى إسرائيل

رقابة الدولة في إسرائيل تفتح تحقيقا في ملابسات حادث التدافع بجبل ميرون

شكر لبناني خاص إلى مصر بعد إعادة جثمان طبيب ضحية كورونا

بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة، وتصدر ذلك:



غرق 4 أشخاص.. السيول تجتاح أشهر مدينة تاريخية في اليمن |شاهد

شهدت محافظة حضرموت اليمنية، أمس “الأحد”، سيولا شديدة، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص.

وحسب "روسيا اليوم"، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن أمطارا غزيرة هطلت على مديرية تريم بشرق حضرموت فى اليمن، أدت إلى فيضانات تسببت بانهيار أكثر من 3 منازل بصورة كاملة، وغرق 4 أشخاص على الأقل، وفقدان آخرين​​​.

وأضاف أن عشرات المنازل تضررت جراء السيول، التي عزلت عددا من مناطقها، وحاصرت آلاف السكان، بعد أن غمرت المياه الطرق وجرفت العديد من السيارات.

وأشار إلى تنفيذ مروحية تابعة للجيش اليمني عمليات اجلاء للأهالي المحاصرين ونقلهم إلى مدرسة، بعد تضرر منازلهم، مؤكدا على استمرار جهود الإنقاذ.

نتنياهو يوافق على اقتراح بتناوب رئاسة الحكومة مع رئيس حزب يمينا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، موافقته على أن يتسلم رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، رئاسة الحكومة لمدة سنة واحدة.

وقال نتنياهو في بيان: “من الممكن أن أخدم رئيسا للوزراء لمدة 3 سنوات ونفتالي بينيت لسنة واحدة"، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

وأضاف: “أبلغت نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا بإمكانية التناوب على رئاسة الحكومة ”.

ويأتي البيان قبل يوم واحد من انتهاء تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو هاجم قبل أسبوعين بينيت بعد انتهاء لقاء جمعهما لمدة ساعة ونصف، بحثا خلاله تشكيل حكومة يمينية معتبرا أنه من العبث أن يكون بينيت رئيسا للوزراء.

بسبب انتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى.. مذكرة احتجاج من الأردن إلى إسرائيل

وجه الأردن، اليوم الاثنين، مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل طالبها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها في المسجد الأقصى.

وحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، أدانت وزارة الخارجية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وذلك من خلال السماح بإدخال المتطرفين إلى المسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن الأردن تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الإنتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى.

وأكد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار الفايز إلى أن الوزارة وجهت اليوم الاثنين إلى إسرائيل،مذكرة احتجاج رسمية طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

رقابة الدولة في إسرائيل تفتح تحقيقا في ملابسات حادث التدافع بجبل ميرون

أعلنت هيئة الرقابة الدولة في إسرائيل، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في ملابسات حادث التدافع الذي وقع في "جبل ميرون" والذي أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان في مؤتمر صحفي: "يجب علينا الآن أن نفحص ونرى كيف كان ينبغي منع هذا الحادث"، مستشهدا بتقريرين أصدرهما مكتبه خلال السنوات الماضية يحذران من مخاطر كبيرة على زوار الموقع.

وأضاف إنجلمان أن التحقيق "سيشمل أيضًا جوانب تتعلق بالمسؤولية الشخصية".

ولفت إلى أن التحقيق سينظر في عملية اتخاذ القرار، والتعامل مع موقع جبل ميرون على مر السنين، والتجمعات الجماهيرية بشكل عام.

وأمس الأحد، دعا كبار مسؤولي الشرطة السابقين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الأخطاء الفادحة التي أدت إلى حادث التدافع في منطقة الجليل.

وانهار الجسر الموجود على جبل ميرون خلال احتفال "لاج بوعومر" اليهودي، وبدأ الناس بعد ذلك بالتدافع ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلي الحداد وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد بسبب حادث التدافع الكارثي.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون يوم الأحد يوم "حداد وطني"، بعد مصرع 45 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين، في أكبر تجمع بإسرائيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

شكر لبناني خاص إلى مصر بعد إعادة جثمان طبيب ضحية كورونا

وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" في لبنان، النائب قاسم هاشم، الشكر للسلطات المصرية،على تسهيل إعادة جثمان الطبيب اللبناني وليد سويد، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، وصل جثمان الطبيب وليد سويد، إلى مطار رفيق الحريري، من القاهرة، وكان في استقباله النائب قاسم هاشم ورئيس بلدية كفرحمام كامل حمود وعدد من عائلته.

وقال هشام في تصريحات: "اليوم نستقبل جثمان طبيب لبناني جنوبي لينضم إلى قافلة شهداء مواجهة جائحة كورونا ليكون واحدا من شهداء الواجب الإنساني".

وأضاف "ليس غريبا على أبناء الجنوب والمناطق الحدودية الذين دافعوا عن الوطن في مقاومة الأعداء أن يكونوا في طليعة المدافعين في مواجهة الوباء وهذا قدرهم وتأكيد انتمائهم الوطني الإنساني دون أن ينتظروا ثمن ما يبذلوه من تضحيات".

ووجه الشكر لكل من ساهم في تسهيل إعادة جثمان الفقيد، من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بالإضافة إلى السلطات المصرية وإدارة وعاملي مستشفى المقطم الذين عملوا على تسهيل إعادة الجثمان متجاوزين بعض الإجراءات.

كما وجه رئيس بلدية كفرحمام، كامل حمود، للسلطات المصرية، وكتلة التنمية والتحرير، الشكر على الجهود التي تم بذلها منذ اللحظة الأولى وعلى كل المستويات لإعادة جثمان الطبيب.

بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، استعدادها للتفاوض مع كل دول المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن تغيير الرياض “خطابها السياسي” سيساعد في تغيير الوضع لكن يجب أن يؤدي ذلك ”لتغيير سلوكها"، وفقًا لوكالة “فارس” الإيرانية.

وفيما يخص مفاوضات فيينا النووية، أوضح زادة أن المحادثات توصلت لصياغة مسودتين حتى الآن والأمر في هذه المرحلة يتطلب دقة عالية.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة تليفزيونية: "إيران دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران".

وأضاف بن سلمان: "لا نريد وضع إيران أن يكون صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة وتنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

وفي إشارته لنقاط الخلاف مع طهران، قال بن سلمان: "إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم فيها إيران، سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها الباليستية".