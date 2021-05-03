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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: مشروع مستورة من بنك ناصر يواصل نجاحه ضمن مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

صرحت  نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي ان  مبادرة «مستورة» تعد من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي  بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية ، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة.

 

موضحه أن الوزارة تعمل على تشغيل القادرين على العمل من الفئات المستحقة للدعم، ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج لذلك سوف يتم توجيه تمويل مستورة في الفترة القادمة في القري والمحافظات المستهدفة من تكافل وكرامة موضحه ان تمويل مستورة  تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقه فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التى تنفذ برعاية بنك ناصر الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذي يحرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن.

 

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة  ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدى، يسلم كمشروع مما كان سببا في وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها  لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع حيث استطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقاً كبيراً فى الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت  وقد كرم السيد رئيس الجمهورية احد المستفيدات من التمويل في احتفالية الام المثالية هذا العام .
 
واشارت القباج ان عدد المستفيدين من التمويل بلغ اكثر من  20الف سيدة بمبلغ اجمالي 340 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط  وقد نجح تمويل مستورة  في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ  وبلغ عددها اكثر من 10الاف  مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون جنيه يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغ عددها 7500مشروع بإجمالي 134  مليون  جنيه تقريبا  بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1581 مشروعا بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية .
 
 
واضافت القباج انه تم اعادة اطلاق مشروع تمويل مستورة للمرأة المعيلة بمحددات وشروط اكثر تيسيرا بهدف العمل على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا مع تقديم حزمة من الخدمات والاجراءات  التى من شأنها اتاحة نماذج  تنموية شاملة مع تقديم خدمات التدريب علي إدارة المشروعات  و التسويق و التوزيع لضمان فرص اكبر لنجاح المشروعات الممولة هذا  بالإضافة الي  توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة موضحة ان البنك  بصدد صرف عدد ٤٠٠ مشروع بمحافظات الوادى الجديد وسيناء وكفر الشيخ ما بين مشروعات تمويل نشاط الثروة السمكية و المشروعات الصناعية و التكميلية وايضا النشاط الزراعى والإنتاج الحيوانى و المشروعات التجارية كما سيتم وضع الاولويه للمحافظات الحدودية والعمل على الاهتمام بالتنمية الشاملة و بالاخص قرى مبادرة  حياة كريمة لتقديم نموذج تنموى متكامل لتمويل مشروعات متنوعة وفقا للدراسة المجتمعية و التسويقية الخاصة بنقاط التميز لكل قرية.
 
وعن شروط منح التمويل اوضحت القباج  ان  منح التمويل يتم في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيده ما بين 21 الي 60 عام والجدير بالذكر ان سداد التمويل يكون بحد اقصي 24 شهرا وتتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و30 الف جنيه .
 
 
 
 
 
 

نيفين القباج التضامن الاجتماعي مستورة المبادرات المصرية عبدالفتاح السيسي

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