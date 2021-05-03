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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القيادة الآمنة

أخطاء شائعة في القيادة تدمر سيارتك يوميا .. احذر منها

قيادة السيارة
قيادة السيارة

 توجد العديد من العادات والأخطاء الشائعة منتشرة بين السائقين في أسلوب القيادة تؤثر على السيارة بالسلب، وقد تتسبب في الكثير من المشاكل والأعطال في أجزاء السيارة المختلفة وفي هذا السياق نعرض عليكم هذه الأساليب الخاطئة الابتعاد عنها أثناء القيادة. 

 

 أخطاء شائعة في القيادة: 

1- تغيير من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة

من السلوكيات الخاطئة أيضاً تغيير ناقل الحركة من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة، حيث أنها قد تتسبب في ظهور العديد من الأعطال في أجزاء ناقل الحركة.

 

2- وضع اليد على عصا ناقل الحركة

اعتاد بعض السائقين على وضع اليد على عصا ناقل الحركة أثناء القيادة بشكل غير إرادياً، هذه العادة تزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف الأجزاء الميكانيكية به بمرور الوقت.

 

3- عدم استعمال فرامل اليد 

بعض السائقين لا يستخدمون المكابح اليدوية عند إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، والإعتماد فقط على وضعية التوقف P، وهو ما يجعل وزن السيارة كاملاً مرتكزاً على ترس صغير في ناقل الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس مسبباً ضرراً مكلفاً.

 

4- القيادة بخزان وقود شبه فارغ

هذه العادة قد تسبب ضرراً لمنظومة دورة الوقود، حيث تعمل على سد الفلتر والطرمبة والبخاخات بسبب الترسبات الموجودة في قاع خزان الوقود، والتي يتم سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.

 

5- التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ

يؤدّي التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ إلى إستهلاك كبير للوقود، بالإضافة إلى تلف للمكابح بشكل سريع.

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