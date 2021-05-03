عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما أفضل وقت لـ صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يوضح

صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما أفضل وقت لــ صلاة الاستخارة؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف طلب من الإنسان إذا أقدم على أمر ولم يدر الصواب فيه، أن يستخير الله سبحانه وتعالى، فيصلى ركعتين بنية الاستخارة ويقرأ في الأولي الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة وسورة الإخلاص.


وتابع أمين الفتوى: ثم بعد أن يسلم وينتهى من هذه الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة. 


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب: أن صلاة الاستخارة  ينبغي أن تكون في غير الأوقات المكروهة للصلاة.


وأوضح أن أفضل  وقت نصلى فيه الاستخارة يكون قبل صلاة الفجر، أي في الثلث الأخير من الليل، وهذا الوقت الدعاء فيه مرجو القبول، لأن الله تبارك وتعالى ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا  ويقول "هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر‏".

حكم أداء صلاة الاستخارة عن الغير.. الإفتاء تجيب

هل لابد من وجود رؤية بعد صلاة الاستخارة؟

دعاء الاستخارة

دعاء الاستخارة هو «اللهُمَّ إنِّي أسْتَخيرُكَ بعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأسْألُكَ مِنْ فضلِكَ العَظِيم، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ، اللهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذَا الأمرَ – ويُسمِّي حَاجَتَه – خَيرٌ لي في دِيني ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمْري – أو قالَ: عَاجِلهِ وآجِلِهِ – فاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمري – أوْ قالَ: عَاجِلِهِ وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِيَ الـخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي بِهِ».

 

أوقات مكروه الصلاة فيها

وقال “شلبي” إن هناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفًا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.

 

ونوه إلى أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الأوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار».

وأكد أن الأخرى: هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.

صلاة الاستخارة الصلاة دار الإفتاء الاستخارة صلاة الفجر أمين الفتوى دعاء الاستخارة

موضوعات متعلقة

هل آخذ نفس الثواب عندما أجلس في مكان آخر بعد الصلاة للتسبيح والدعاء؟

حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر الآدمي .. دار الإفتاء ترد

علي جمعة : التوبة النصوح تثمر محبة الله تعالى في قلب العبد

هل يمكن إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي؟.. هل يكفي قيام بعض الوقت في ليلة القدر؟.. 5 اختبارات لتشخيص كورونا 2 منها يفسدان الصوم.. ما حكم العمل كمصور فوتوغرافي

سببان للنجاة من النار.. دار الإفتاء توضح

الإفتاء توضح ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان

ما حكم العمل كمصور فوتوغرافي ؟ الإفتاء تجيب

5 اختبارات لتشخيص كورونا.. 2 منها يفسدان الصوم

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: أتوقع عودة الطيران الروسي خلال شهرين من الآن

سفير روسيا : مصر حليف دائم لنا والسيسي صنع تنمية حقيقية

كتير ميعرفوهاش .. إليك فوائد التوت الأبيض

وزيرة خارجية السودان لـ رئيس الكونغو: الملء الثاني لـ سد النهضة يهدد الملايين

شيخ الأزهر : الجميع صمت أمام تفشي ظاهرة التعصب الديني سواء في التعليم أو الدعوة والإرشاد

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

إصابة سيدة وطفلتها في حريقين بالإسكندرية

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

خاص بالأسماء .. نكشف هُوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ