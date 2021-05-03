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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المجلس الاعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: غدا آخر موعد لتلقى الطعون لـ مرشحى رئاسة الجامعات .. و7 بالقائمة المبدئية بـ حلوان والخشت يتصدر قائمة "القاهرة"

المجلس الاعلى للجامعات
المجلس الاعلى للجامعات

جامعة حلوان : 7 مرشحين لمنصب رئيس الجامعة 

جامعة القاهرة : الخشت يترأس المرشحين لمنصب رئيس الجامعة 

الاعلى للجامعات : غدا اخر موعد لتلقى الطعون لمشرحي رئاسة الجامعات الحكومية 

 


أعلن المجلس الأعلى للجامعات اسماء القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات وهى: بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف.

 

وكان  المجلس  كشف عن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

 

وننشر اسماء المرشحين لرئاسة كل من جامعتى القاهرة و حلوان 


جامعة حلوان:

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن عدد المرشحين لرئاسة جامعة حلوان 7 مرشحين هم:

1- الدكتور ياسر محمد جادالله، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.
2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.
4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.
5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.
6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.
7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.


جامعة القاهرة:
 
الدكتورة نورهان السيد الشيخ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

الدكتور صبري محمد السنوسي قائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة

الدكتور خالد فاروق العامري عميد كلية الطب البيطري السابق جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور هيثم محمد الحافظ أستاذ العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي _ كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

الدكتور هشام يوسف محمد وكيل كلية الطب البيطري لشؤون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة

الدكتور محمد مصطفى لطيف أستاذ بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

 

ومن المقرر بدء عملية تلقي الطعون في المرشحين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويوضح “صدى البلد” موعد تسليم  الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعتى القاهرة و حلوان 

 

-  جامعة القاهرة : من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

 

- جامعة حلوان : من المقرر ان يبدأ تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

 

ومن المقرر تستمر عملية تلقى الطعون بالمرشحين  حتي يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 والذي من بعده يتم اجتماع لجنة البت في الطعون ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات 11 مايو، بينما ومن المقرر أن يتم تسليم كافة أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين. 

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