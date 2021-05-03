احذر .. تقديم الطعمية بهذه الطريقة تسبب السرطان

انتشرت على فيسبوك صور عديدة لأماكن في السحور تروج عن تقديم الطعمية على الفحم وأثارت جدلا كبيرا.

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أن الفيديو المنتشر لوضع طعمية في مصفاة تحتها فحم ودخان الفحم تخلل ثقوب المصفاة وتم كمر الطعمية بتغطيتها وتشبعت بدخان الفحم المسرطن"

وأضافت شيرين أنها دائما تحذر من الكفتة أو الفراخ التي يتم كمرها بدخان الفحم لأن دخان الفحم به هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات يتشبع بها الطعام وهي مركبات مسرطنة وضارة جدا بالصحة.

ونصحت شيرين بعدم إهمال الصحة بتناول وجبات تعرضها للأضرار.

وقالت في منشورها على فيسبوك “مش كفاية الزيت اللي طول النهار على النار وبتتغير تركيبته كمان هتكملوها بدخان الفحم المسرطن؟!".. يا رب نجي الناس من شرور أنفسهم.