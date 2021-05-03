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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق إلى الصدارة.. الأهلى يكتسح غزل المحلة فى المواجهات المباشرة 51- 11

الأهلى وغزل المحلة
الأهلى وغزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض لقاء الزحف نحو الصدارة والإنقضاضعندما يلتقي في  الساعة التاسعة والنصف مع فريق غزل المحلة علي ستاد المحلة في مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز للعودة إلي سلسلة الانتصارات  بعد التعادل مع الجونة الجولة الماضية والخسارة قبلها من سموحة بهدف نظيف.

وتعد مباراة اليوم رقم 93 في تاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق وأن  التقى الأهلى وغزل المحلة في 92 مناسبة سابقة في مختلف المسابقات المحلية حيث كانت الغلبة لأبناء القلعة الحمراء بتحقيق 51  انتصاراً فيما نجح الفلاحون في حسم 11 لقاء لمصلحتهم وكان التعادل حاضرا في 30 مناسبة سابقة.

يذكر أن  أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلى وغزل المحلة كان في موسم 1976-1975 بنتيجة 4-0 للأهلي.

ويحتلالأهلي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري العام خلفا للزمالك برصيد 37 نقطة مع وجود ماتش مؤجل للأحمر.

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