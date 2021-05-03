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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية

خالد قاسم
خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل إستعدادات الوزارة للتعامل مع زحام المواطنين خلال تجمعات أعياد الربيع.

 

قال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" جميع المحافظات شهدت إغلاقا تاما للحدائق والمتنزهات والملاهي وتعليق الرحلات النيلية وإغلاق الشواطئ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وأوضح أن جميع المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أي مخالفات في هذا الشأن، فضلا عن جولات بعد الإفطار على المطاعم والكافيهات للتأكيد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وطالب متحدث التنمية المحلية، المواطنين بضرورة التواصل مع مبادرة صوتك مسموع عبر مواقع التواصل وعبر رقم الواتس آب  01150606783، على مدار الساعة للإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا يتم رصدها.
 

وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع إغلاق الشواطئ اعياد الربيع

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