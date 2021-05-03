رامز جلال ساخرا من جميلة عوض: عقلة صباع الإبداع

حلت الفنانة جميلة عوض، ضيفة على الفنان رامز جلال في الحلقة 21 من برنامج المقالب "رامز عقله طار" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".



وسخر رامز جلال من الفنانة جميلة عوض خلال مقدمته المعتادة، قائلا: "النجمة اللي قد الكفة عقلة صباع الإبداع ومتعددة المواهب، متمردة مع أنها قد الزئردة".



ويستقبل ضيف البرنامج في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

واستقبل رامز جلال في برنامج «رامز عقله طار» عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، طارق يحيى.