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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة تشهد انطلاق المؤتمر العربي الدولي لإحياء التراث 25 مايو

صدى البلد

ينطلق المؤتمر العربى الدولى لإحياء التراث برئاسة الشيخة إنتصار المحمد الصباح، رئيسة الحملة الوطنية "أنت تستحق التكريم"، وسفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعى خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ مايو الحالى بالقاهرة برعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى. 

 

ويحضر المؤتمر كل من المستشار  جابر العنزى رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى، والأمير خالد بن طلال، والأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ سالم خالد القاسمى، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وعدد من السفراء ووزراء الثقافة والشباب والرياضة ونواب البرلمان المصرى  ونجوم الفن والمجتمع وبمشاركة ٢٠ دولة عربية شقيقة.

 

ويأتي ذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين أبناء الوطن العربى من خلال القوة الناعمة وتخليداً للذكرى الأولى للراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.  


وقالت الإعلامية هبة سليم، نائب رئيس المؤتمر، إنه وقع اختيار رئيسة المؤتمر الشيخة إنتصار المحمد الصباح على القاهرة لإطلاق الدورة الأولى للمؤتمر؛ لحبها الشديد لمصر، وإيمانها بدورها الريادى فى الفنون والثقافة والتقارب الاجتماعى وخاصة بعد اللقاء الذى جمعها بوزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج واهتمامها البالغ بفكرة المؤتمر ومد يد التعاون بشكل كبير. 


وأضافت "سليم"، ”قامت الشيخة إنتصار بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة فى عدة مشروعات مجتمعية و تنموية تخدم المجتمع العربى والتى تنطلق من مصر،  كما أبدت استعدادها لدعوة عدد من المبدعين المصريين فى مجال التراث للمشاركة بالدورة الثانية للمؤتمر والتى ستقام بإذن الله بالجزائر".

 
وقال المنتج الفنى وليد الحسينى منظم المؤتمر “تشهد فعاليات المؤتمر انشطة متعددة حيث يضم معرض تراثى للاعمال والحرف اليدوية و معرض للفن التشكيليى ومنتدى الشعراء العرب وندوة علمية فى التراث”، مشيرا إلى أن العمل يتم على قدم وساق لإخراج الحدث بشكل لائق يجمع مبدعين وباحثين من ٢٠ دولة عربية تحت سقف واحد، بالتنسيق مع نائب رئيس المؤتمر الاعلامية هبة سليم ووزارة التضامن الاجتماعى. 

 

وأكد أنه سيتم توجيه دعوة للسيدة الاولى حرم فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسى نظراً لإهتمامها الملحوظ بمتابعة الثقافة وفنون المرأة ودعوة السيدات والسادة الوزراء والشخصيات الرسمية  والدبلوماسية المهتمة بأنشطة المؤتمر من مصر والوطن العربى.

 

وأشار إلى أنه تم ترشيح ضيوف المؤتمر من صفوة المجتمع و المسئولين واصحاب السمو من الدول العربية المشاركة وترشيح التغطية الاعلامية من كبرى الصحف والقنوات والمواقع ليكون حدثا يتحاكى عن نجاحه الجميع ويكون بداية لعدة اصدارات قادمة.

أنت تستحق التكريم الشيخة إنتصار المحمد الصباح وزيرة التضامن نيفين القباج المؤتمر العربي الدولي لإحياء التراث

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