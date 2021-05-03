القاهرة تشهد انطلاق المؤتمر العربي الدولي لإحياء التراث 25 مايو

القاهرة تشهد انطلاق المؤتمر العربي الدولي لإحياء التراث 25 مايو
ينطلق المؤتمر العربى الدولى لإحياء التراث برئاسة الشيخة إنتصار المحمد الصباح، رئيسة الحملة الوطنية "أنت تستحق التكريم"، وسفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعى خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ مايو الحالى بالقاهرة برعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويحضر المؤتمر كل من المستشار جابر العنزى رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى، والأمير خالد بن طلال، والأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ سالم خالد القاسمى، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وعدد من السفراء ووزراء الثقافة والشباب والرياضة ونواب البرلمان المصرى ونجوم الفن والمجتمع وبمشاركة ٢٠ دولة عربية شقيقة.
ويأتي ذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين أبناء الوطن العربى من خلال القوة الناعمة وتخليداً للذكرى الأولى للراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
وقالت الإعلامية هبة سليم، نائب رئيس المؤتمر، إنه وقع اختيار رئيسة المؤتمر الشيخة إنتصار المحمد الصباح على القاهرة لإطلاق الدورة الأولى للمؤتمر؛ لحبها الشديد لمصر، وإيمانها بدورها الريادى فى الفنون والثقافة والتقارب الاجتماعى وخاصة بعد اللقاء الذى جمعها بوزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج واهتمامها البالغ بفكرة المؤتمر ومد يد التعاون بشكل كبير.
وأضافت "سليم"، ”قامت الشيخة إنتصار بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة فى عدة مشروعات مجتمعية و تنموية تخدم المجتمع العربى والتى تنطلق من مصر، كما أبدت استعدادها لدعوة عدد من المبدعين المصريين فى مجال التراث للمشاركة بالدورة الثانية للمؤتمر والتى ستقام بإذن الله بالجزائر".
وقال المنتج الفنى وليد الحسينى منظم المؤتمر “تشهد فعاليات المؤتمر انشطة متعددة حيث يضم معرض تراثى للاعمال والحرف اليدوية و معرض للفن التشكيليى ومنتدى الشعراء العرب وندوة علمية فى التراث”، مشيرا إلى أن العمل يتم على قدم وساق لإخراج الحدث بشكل لائق يجمع مبدعين وباحثين من ٢٠ دولة عربية تحت سقف واحد، بالتنسيق مع نائب رئيس المؤتمر الاعلامية هبة سليم ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد أنه سيتم توجيه دعوة للسيدة الاولى حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نظراً لإهتمامها الملحوظ بمتابعة الثقافة وفنون المرأة ودعوة السيدات والسادة الوزراء والشخصيات الرسمية والدبلوماسية المهتمة بأنشطة المؤتمر من مصر والوطن العربى.
وأشار إلى أنه تم ترشيح ضيوف المؤتمر من صفوة المجتمع و المسئولين واصحاب السمو من الدول العربية المشاركة وترشيح التغطية الاعلامية من كبرى الصحف والقنوات والمواقع ليكون حدثا يتحاكى عن نجاحه الجميع ويكون بداية لعدة اصدارات قادمة.