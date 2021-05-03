النشرة الاقتصادية.. الائتمان المحلي للحكومة يرتفع لـ3.3 تريليون جنيه.. والبنوك تعود للعمل غدا

ينشر موقع “ صدي البلد” الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية علي مدار التعاملات المسائية والمحددة اليوم الاثنين، وجاءت كالأتي:

البنك المركزي: ارتفاع المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي إلى 3.31 تريليون جنيه في يناير الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي بنهاية يناير الماضي إلى 3.31 تريليون جنيه مقابل 3.3 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقارنة بـ 3.29 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

الأربعاء المقبل..الجمارك تبيع 56 سيارة وموتوسكيل بالمزاد العلني..تفاصيل

تنظم مصلحة الجمارك المصرية، مزادا علنيا خلال الأربعاء المقبل، لبيع 56 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحتي مطار القاهرة الدولي وأرض المعارض بطريق صلاح سالم، وستجري عملية البيع بقاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة وبجوار حديقة الفسطاط.

غدا آخر مهلة لتقديم اقرارات الضرائب علي الشركات..تفاصيل

تنتهي مهلة الـ 4 أيام الإضافية غدا الثلاثاء، التي منحتها مصلحة الضرائب المصرية للممولين من أصحاب الشركات والشخصيات الاعتبارية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وسداد ما عليهم من مستحقات، وأكد رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم منح الـ 4 أيام نظرا لوجود عطلة رسمية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء خلال أيام الأحد والاثنين بخلاف تصادف نهاية أبريل الماضي باعتباره آخر مدة لتقديم الإقرارات في يوم الجمعة الماضية.

غدا..البنوك تستأنف عملها بعد 5 أيام إجازة

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية، صباح غد الثلاثاء؛ عملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الرسمية الممنوحة للعاملين بالجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري؛ بعد أن تم منح الجهاز المصرفي 5 أيام اجازة مدفوعة نظرا للاحتفال بذكري تحرير سيناء و أعياد شم النسيم و عيد الميلاد المجيد.

الذهب ينخفض جنيها واحدا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 3 - 5- 2021

هبطت أسعار الذهب في مصر بمعدل طفيف بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 3 - 5- 2021 بمتوسط جنيه واحد على مستوى أعيرة الذهب المختلفة لدى محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد.