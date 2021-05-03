طارق يحيى يكشف عن رأيه فى عودة كارتيرون وتولي أمير مرتضى منصور منصبا في الزمالك

كشف طارق يحيى مدرب الزمالك السابق، عن موقفه من أداء الزمالك في الفترة الحالية؛ ورأيه في عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي الإدارة الفنية للزمالك.

تصريحات طارق يحي:

وقال يحيى خلال تصريحاته في برنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "أون تايم سبورتس1": كنت أتحدث مع الإدارة السابقة ولكن ليس فى العلن، وكنت أنتقد اللجنة المالية وقلت اللي في قلبي واتحولت للتحقيق، وقرار إن طارق يحيى لن يدخل النادي مرة أخرى، تم إلغاؤه في اليوم الثاني.

وأضاف: عمري في حياتي ما طلبت من أي مجلس إدارة، أنى أكون المدير الفني لنادي الزمالك، وحلم طبعاً أن أكون مدرب الفريق لفترة طويلة.

وواصل: يكون هناك نجاحات وإخفاقات في جميع المجالس السابقة واللاحقة في الزمالك، ولكن المهم أن يكون لديك فريق قوي، والنتائج التي يحققها هذا الفريق لا تتناسب مع قيمته.

وواصل: "كنت أعترض على تولي أمير مرتضى في البداية في منصبه بالنادي، ولكن بعد ذلك اقتنعت بعمله ونجاحه مع الفريق.

وعن قرار عودة كارتيرون: لا أعتقد أن الزمالك أخطأ بإعادة كارتيرون لقيادة الفريق مرة أخرى، لأن على حد معرفتي أن باتشيكو كانت القصة بالنسبة له صعبة بشأن استمراره في الزمالك.