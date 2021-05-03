ماذا فعل شادي محمد عندما طلب منه الخطيب التوقيع لـ الأهلي علي بياض؟.. شاهد

قال اللاعب شادي محمد لاعب الأهلي السابق أن الكابتن محمود الخطيب لم يطلب مني التوقع على بياض في فيلا عادل القيعي .

وأضاف شادي محمد خلال لقائه في برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " أن النادي الأهلي في عام 2007 وما قبله من سنوات كان يمضي جميع الأعبين في هذه الفترة علي بياض .

وأوضح شادي محمد، أن توقيع العقد كان في فيلا محمود الخطيب وعندما وصلت وعلمت بالمبلغ الذى سيدفع لي طلبت منه أن أستخير "الله " وهذا ما حدث وبالفعل مضيت بعدها .