ده حقي وهخده.. شادي محمد: أنا الكابتن التاريخي للأهلي ..فيديو

قال شادي محمد لاعب الأهلي السابق، إن النجاح لا يتحقق بالعمل الفردي بل بالعمل الجماعي، مشيرا إلى أن مانويل جوزيه كان يطالبهم بعدم التركيز في تحقيق النجومية، قائلا “مش عايز نجوم في السما عايز لاعيبة ماشية على الأرض”.

وأضاف شادي محمد أثناء لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، إنني لم أقل بأنني حصلت على بطولات أكثر من محمود الخطيب، ولا أستطيع أن أقول ذلك ولكنني حصلت على بطولات كثيرة جدا.

وأشار شادي محمد، إلى أنه الكابتن التاريخي للنادي الأهلي، مؤكدا “هذا حقي ويجب أن أحصل عليه، وهذا ليس غرورًا”.

وتابع شادي محمد أنه لا يجب أن يصدر من أي لاعب تجاوز في حق الجمهور، منوها بأن جمهور الأهلي 80 مليون مشجع.

واستكمل شادي محمد، أن بطولات النادي الأهلي هي التي ساعدته في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.