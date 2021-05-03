هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء رمضان.. الأزهر يرد

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء رمضان؟.

وأجابت سماح حمدي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز لمن صام أياما من شوال أن يجمع في النية بين قضاء الفريضة وصيام الستة من شوال.

وتابعت: المشغول لا يشغل، واليوم مشغول بقضاء الفريضة فلا يسع غيره، وإنما يجوز ذلك لمن نوى صيام نافلتين في يوم واحد، كأن يصوم يوم الإثنين والست من شوال.

متى يبدأ صيام الست من شوال؟

قال الدكتور محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صوم الستة من شوال بداية من ثاني أيام العيد، وقبل قضاء الأيام الفائتة من رمضان.



وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يجوز كذلك صوم قضاء رمضان أولا ثم صيام الست من شوال، وكذلك يجوز الجمع بينهما بأن يصوم المرء صيام الست من شوال وقضاء رمضان في نفس الوقت.



وأشار إلى أنه يشترط في هذا الأمر تبييت النية عن كل يوم، بأن ينوي كل يوم بأنه سيصوم غدا يوم من الست من شوال وفي نفس الوقت بنية قضاء يوم فاته من رمضان.



