إقامة نهائي الدوري الأوروبي بحضور جماهيري محدود في جدينسك البولندية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" اليوم الاثنين، إقامة نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بحضور جماهيري محدد.

وقرر اليويفا إقامة نهائي الدوري الأوروبي، بحضور ٩٥٠٠ مشجع، في ظل الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء ٢٦ مايو الجاري على ملعب ميجيسكي بمدينة جدينسك البولندية.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز على روما الإيطالي بستة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، فيما خسر ارسنال أمام فياريال الإسباني بهدفين مقابل هدف.